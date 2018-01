Avião da FAB deve deixar Suriname nesta 4ª com 33 brasileiros

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) levará nesta quarta-feira, 30, de volta ao Brasil pelo menos 33 brasileiros que estavam em Albina, cidade 150 km de Paramaribo, capital do Suriname, no dia do ataque dos marrons, os descendentes de quilombolas que vivem na região. Esse é o número atual de passageiros na lista feita pela Embaixada do Brasil. Neste grupo estão os três brasileiros feridos que permanecem internados num dos hospitais de Paramaribo.

Inicialmente, a embaixada brasileira estimava que 20 brasileiros se disporiam a retornar ao Brasil. Mas desde o início desta quarta-feira, o número vem aumentando. Apesar disso, alguns desses brasileiros adiantam que vão apenas aguardar no Brasil que a situação se normalize para voltar ao Suriname.

Reginaldo Rodrigues, por exemplo, voltará nesta quarta ao Brasil apenas para tirar novos documentos, já que os antigos foram deixados para trás durante o ataque do dia 24. "Vou tirar esses documentos e vou voltar. O salário no Brasil é muito baixo", justificou. E mesmo quem está indo com a ideia de não voltar, admite a possibilidade de mudar os planos no futuro. "Sempre a gente fala que não volta, mas quando a situação aperta nós estamos aqui de novo", disse Valdecir Santos de Sousa, que também deve embarcar hoje de volta para o Brasil. Funcionários da embaixada reconhecem que isso deve ocorrer, mas argumentam que não podem impedir que esses brasileiros retornem ao Suriname.

O avião da FAB, um Hércules, deixou Brasília por volta das 12h40 e deve chegar a Paramaribo às 16h30, horário local, 17h30 horário de Brasília. De acordo com funcionários da embaixada brasileira, o avião deve decolar em direção a Belém por volta das 19h30 no horário de Brasília.