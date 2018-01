Avião da FAB depende de autorização do Suriname para decolar

O avião Hércules da FAB que vai buscar brasileiros feridos no Suriname ainda não decolou da base aérea de Brasília. Depende de autorização do governo surinamês para sobrevoar o país. A informação é do Comando da Aeronáutica. O avião saiu na terça-feira à noite do Rio de Janeiro, pernoitou em Brasília, e levará 11 pessoas, além da tripulação: dois médicos, dois enfermeiros e um representante da Secretaria Especial de Atenção a Mulher, do Itamaraty e do Gabinete de Segurança Institucional.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, dos 25 brasileiros feridos no ataque de quilombolas surinameses, na semana passada, na cidade de Albina, 20 já receberam alta. Cinco permanecem internados e deverão ser levados para Belém, nesta quarta-feira, 30, no voo da FAB. Outros 17 brasileiros manifestaram interesse de voltar ao Brasil e retornarão no mesmo voo.

Em nota de terça-feira, o Ministério reafirmou que não há notícias de brasileiros mortos no conflito, porque como trabalham em garimpos no interior do Suriname e da Guiana Francesa, costumam passar semanas na floresta, incomunicáveis. "Por esse motivo, é necessário aguardar antes de considerar "desaparecido" qualquer desses cidadãos", afirma a nota do Ministério. O ataque de quilombolas ocorreu na última quinta-feira, 24, véspera de Natal, depois que um brasileiro matou um dos quilombolas