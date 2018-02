Avião da FAB com corpo de Itamar chega a Juiz de Fora

Um grupo de aproximadamente 200 pessoas se aglomerava em frente à Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG), na Praça Henrique Halfeld, no centro da cidade mineira, para participar do velório do corpo do senador e ex-presidente da República. A população espera a abertura dos portões para poder ter acesso ao local, onde serão prestadas homenagens a Itamar Franco, que foi prefeito de Juiz de Fora em duas ocasiões.

A Polícia Militar cercou o local com alambrados e contará com 700 homens, espalhados pela praça e seu entorno, no apoio à cerimônia. Segundo os policiais militares, a expectativa é de que o corpo do ex-presidente siga do aeroporto em cortejo pela cidade. O avião da FAB que leva o corpo do ex-presidente decolou do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 9h15.

Entre as autoridades previstas para participar do velório de Itamar, estão o vice-presidente da República, Michel Temer; o presidente do Senado, José Sarney; 18 senadores, entre eles Aécio Neves (PSDB-MG), e o governador do Estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia.

O senador Itamar Franco (PPS), presidente da República de 1992 a 1994, morreu na manhã de sábado, aos 81 anos, em São Paulo, vítima de leucemia. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o dia 21 de maio e permanecia licenciado de suas atividades no Senado. Nos últimos dias, o senador apresentou um quadro de pneumonia grave e foi transferido para a UTI. Nas últimas horas de vida, foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e entrou em coma. Segundo o hospital, Itamar morreu por volta das 10h15 da manhã.

Depois de Juiz de Fora, o corpo do ex-presidente seguirá para o Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, onde será velado na segunda-feira e depois cremado. As cinzas serão levadas para Juiz de Fora e colocadas no túmulo da mãe do ex-presidente. A Presidência da República decretou luto oficial por sete dias.