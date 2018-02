Avião da Air France que decolou do Rio desaparece do radar

Um avião Airbus 330-200 da Air France que seguia do Rio de Janeiro para Paris desapareceu dos radares franceses quando sobrevoava o Oceano Atlântico, disseram as autoridades portuárias de Paris nesta segunda-feira, de acordo com agências de notícias internacionais.

Segundo a Reuters, o avião partiu do Rio às 19h00 de domingo e deveria chegar a Paris nesta segunda-feira às 11h15 (06h15, hora de Brasília).

Controladores de voo do Aeroporto Charles De Gaulle perderam contato com o avião por volta das 6h00 GMT (3h00, hora de Brasília).

Uma fonte do aeroporto disse à agência AFP que é possível que o transponder do avião (um rádio receptor-transmissor que envia e recebe sinais, incluindo o tipo de avião e sua altitude, para outros aviões e as torres de controle) esteja com defeito, mas isto é raro.

O avião tem a bordo 216 passageiros e 12 tripulantes.

A Força Aérea Brasileira iniciou uma busca pelo avião.

Segundo a agência Reuters, um porta-voz da FAB, Henry Wilson, disse que as aeronaves militares decolaram da ilha de Fernando de Noronha para procurar o jato da Air France.