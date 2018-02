Avião com Lula deixa Brasília em direção a São Paulo O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou Brasília, na noite de hoje, depois de receber várias homenagens. Ele faz sua última viagem no Airbus Santos Dumont, popularmente chamado de Aerolula, com destino à capital paulista. Ele foi saudado pela orquestra sinfônica da Base Aérea de Brasília que tocou o hino do Corinthians, o tema da vitória de Airton Senna e outras músicas, inclusive "Amigos para Sempre".