Avião com Eduardo Campos partiu do Rio sem problemas O avião Cessna 560XL em que viajava o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, decolou 8 minutos antes do previsto do Aeroporto Santos Dumont, no Rio. O plano de voo apresentado pessoalmente por um dos pilotos à Sala de Informações Aeroportuárias, às 22h26 de terça-feira, 12, previa que o jato partiria às 9h29 desta quarta-feira. O voo decolou às 9h21, com previsão de chegada na Base Aérea de Santos por volta das 10h.