Corpo de Teori Zavascki chega a Porto Alegre, onde será velado

PORTO ALEGRE - O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki chegou às 8h20 deste sábado, 21, na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª região, em Porto Alegre, onde será velado. No comboio estavam membros da família e também a presidente do STF, Cármen Lúcia, que está na capital gaúcha desde sexta-feira, 20.

O avião com o corpo de Teori chegou à cidade por volta das 7h20. O voo saiu da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 5h.

Teori será velado na sede do tribunal do qual foi presidente e onde atuou por mais de 14 anos. A família terá uma hora de privacidade e o velório deve ser aberto ao público a partir das 11h.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente Michel Temer deve chegar ao velório do ministro por volta de 13h. A previsão é que ele saia de Brasília às 11h.

O enterro está previsto para 18h, no cemitério Jardim da Paz, zona leste da cidade. Apesar de ser catarinense, Teori fez boa parte de sua carreira em Porto Alegre.