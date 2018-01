Avião com corpo de José Alencar segue para BH O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) C-105, que leva o corpo do ex-vice-presidente José Alencar, decolou da Base Aérea de Brasília por volta das 7h45, com destino a Belo Horizonte. Um outro avião da FAB, menor, leva a família do ex-vice: a esposa, Mariza, as filhas Patrícia e Maria da Graça, o filho Josué e os netos Ricardo e David.