Avião com Anastasia tem problema e retorna à Alemanha O avião que trazia o governador de Minas Gerais, Antonio Augusto Anastasia, da Alemanha de volta ao Brasil teve problemas na turbina na madrugada de hoje e o voo precisou ser abortado. A falha foi detectada quando a aeronave estava sobre o Oceano Atlântico, na região das Ilhas Canárias, cinco horas após a decolagem no Aeroporto de Frankfurt, às 22h40 de ontem. O piloto do voo LH 506 da empresa Lufhansa retornou para a Alemanha.