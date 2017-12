Aviação: Derrapagens representam 25% dos acidentes

Incidentes em que aviões saem da pista respondem por um quarto de todos os acidentes aéreos no planeta, disse o diretor executivo da entidade que representa pilotos de companhias aéreas em todo o mundo. Segundo Bruce D''Ancey, da Ifalpa (International Federation of Airline Pilots Associations), esse tipo de incidente ocorre em média uma vez por semana, embora fatalidades sejam raras. Na semana passada, a entidade, que tem mais de cem mil pilotos afiliados, utilizou o acidente para defender que um sistema de segurança conhecido como Engineered Materials Arrester System (EMAS) seja instalado em aeroportos onde não há suficiente área livre em torno da pista. "O que é importante dizer é que o trágico acidente em São Paulo poderia ter sido evitado se houvesse um sistema para freiar o avião com segurança", afirmou D''Ancey à BBC Brasil. "Estou falando de uma área feita de concreto mole em torno da pista. A aparência é de concreto comum, mas se o avião sair da pista ele vai afundar ali e parar." Segundo ele, "um avião 747 se movendo a uma velocidade de 130 km por hora seria parado após 180 ou 185 metros". Após o acidente no Brasil, a Ifalpa publicou uma declaração em seu site comentando o acidente em Congonhas e dizendo que o aeroporto, por suas condições topográficas, se beneficiaria de um sistema como o EMAS. A entidade disse em sua nota que o caso de Congonhas não deve ser visto como excepcional ou um indicativo de que o Brasil estaria desrespeitando normas de segurança internacionais. Muitos outros aeroportos no mundo não estão equipados com o sistema, diz a entidade. Segundo dados compilados pela revista da indústria da aviação, Flight International, em 2006 aconteceram 27 acidentes aéreos fatais, resultando em 863 mortes. Este é o menor índice da última década, apesar de um grande aumento no tráfego aéreo mundialmente. Em 2005, houve 34 acidentes aéreos fatais. "O Brasil possui uma longa e gloriosa trajetória na aviação", disse o editor de segurança da revista, David Learmount, à BBC Brasil. "As autoridades de aviação no país são muito bem preparadas. O único senão é na área de recursos (...) Será que estão recebendo o que precisam?", indaga Learmount. Segundo o editor, 50% dos acidentes aéreos acontecem nos momentos que antecedem o pouso e no pouso propriamente dito. Outros 30% ocorrem durante e logo após a decolagem, e os restantes acontecem durante o vôo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.