Avenida em Juiz de Fora pode ter nome de ex-presidente

JUIZ DE FORA - Uma das principais vias de Juiz de Fora (MG), a Avenida Independência, deverá ser rebatizada como Avenida Itamar Franco. O prefeito da cidade, Custódio Mattos (PSDB), deve enviar à Câmara Municipal um projeto determinando a alteração do nome. A família do ex-presidente será consultada antes para saber se deseja a homenagem.

Itamar, que morreu na manhã do último sábado, 2, e foi velado no salão principal da casa legislativa da cidade no fim de semana, foi prefeito de Juiz de Fora entre 1967 e 1971 e entre 1973 e 1974. A avenida que receberá o nome do senador e ex-presidente foi construída por ele durante o seu segundo mandato. A via tem 4,4 quilômetros e reúne edifícios residenciais e comerciais.

O senador Itamar Franco (PPS), presidente da República de 1992 a 1994, morreu na manhã de sábado, aos 81 anos, em São Paulo, vítima de leucemia. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o dia 21 de maio e permanecia licenciado de suas atividades no Senado. Nos últimos dias, o senador apresentou um quadro de pneumonia grave e foi transferido para a UTI. Nas últimas horas de vida, foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e entrou em coma. Segundo o hospital, Itamar morreu por volta das 10h15 da manhã.

A Presidência da República decretou luto oficial por sete dias. Itamar morreu um dia depois do aniversário daquela que é apontada como sua grande obra para o País, a criação do real, moeda que entrou em vigor no dia 1º de julho de 1994.