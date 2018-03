Avaliação positiva do governo Temer é de 10,3%, diz CNT/MDA

BRASÍLIA - A avaliação positiva do governo Temer apresentou queda nos últimos quatro meses e foi para 10,3%, de acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada nesta quarta-feira, 15, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). Levantamento anterior, divulgado em outubro do ano passado, apontava uma avaliação positiva por parte de 14,6% dos entrevistados.

O índice da avaliação negativa do governo também registrou aumento, chegando a 44,1% ante 36,7% registrados no final do ano passado. O número de pessoas que consideram o governo Temer como bom caiu de 12,5% para 9,1%. Apenas 1,2% avaliaram como ótimo. Em outubro de 2016, 2,1% consideravam o governo ótimo.

Por outro lado, os que consideram o governo Temer como ruim subiu de 13,2% para 17,6%. Também teve uma ampliação no índice de pessoas que consideram o governo como péssimo, de 23,5% para 26,5%.

Já para 38,9% dos entrevistados, o governo Temer tem tido uma atuação regular. O índice sobre esse quesito na última pesquisa era de 36,1%.

Em relação à aprovação do desempenho pessoal de Temer, também foi registrada uma queda de 31,7% para 24,4%. Já o número de pessoas que desaprovam o desempenho pessoal de Temer subiu de 51,4% para 62,4%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 a 11 de fevereiro. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 138 municípios de 25 unidades federativas, das cinco regiões. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.