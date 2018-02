Avaliação positiva do governo Lula é a maior desde 2003

A avaliação positiva do governo de Luiz Inácio Lula da Silva subiu de 46,5% para 52,7% em janeiro, segundo a pesquisa CNT/Sensus divulgada nesta segunda-feira, 18. O valor é o maior desde janeiro de 2003. Ao mesmo tempo, a avaliação regular caiu de 35,9% para 32,5%, enquanto a negativa ficou em 13,7%. Veja também: Serra lidera intenções de voto em 2010, diz CNT/Sensus Crise dos cartões afeta, mas não define popularidade de Lula CNT/Sensus mostra otimismo com indicadores sociais A avaliação do governo Lula Íntegra da pesquisa Além disso, a aprovação de Lula cresceu para 66,8%, a melhor desde dezembro do mesmo ano. Segundo os dados, os rumos da economia e os programas sociais do governo explicam a popularidade do presidente. A desaprovação de Lula caiu, de 32,5% para 28,6%. A pesquisa foi feita entre os dias 11 e 16 de fevereiro e entrevistou 2 mil pessoas nas cinco regiões do País. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para cima ou para baixo.