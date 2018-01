Avaliação positiva do governo Dilma sobe de 37% a 43%

Desde julho, a presidente cresceu 12 pontos percentuais entre os entrevistados que consideram o governo ótimo ou bom. Na pesquisa anterior, Dilma também havia subido seis pontos percentuais em relação ao levantamento de julho, quando registrou 31% de avaliação positiva.

Maneira de governar

O porcentual dos entrevistados que aprovam a maneira da presidente Dilma Rousseff de governa oscilou de 54% para 56% r. A variação ocorre dentro da margem de erro em relação ao levantamento anterior, de setembro.

O porcentual dos entrevistados que desaprovam a maneira de Dilma governar, entretanto, caiu no mesmo período, de 40% para 36%. O indicador vem caindo desde julho, quando ela tinha 49% de reprovação da maneira de governar, superando, na ocasião, aqueles que a aprovavam, que eram 45%.

Isso ocorreu logo após o início dos protestos de rua país afora. Foi a única vez que ela registrou uma reprovação superior à aprovação da maneira de governar desde que assumiu a presidência, em 2011.

A pesquisa foi feita entre 23 de novembro e 2 de dezembro, com 15.414 pessoas com mais de 16 anos de idade, em 727 municípios. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.