Avaliação positiva do governo cai para 31,3%, mostra CNT O governo da presidente Dilma Rousseff é avaliado de forma positiva por 31,3% dos entrevistados, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 16. No último levantamento, em junho, o porcentual era de 54,2%. A avaliação negativa do governo atual subiu de 9% em junho para 29,5%. A pesquisa foi realizada entre 7 a 10 de julho, em 134 municípios brasileiros.