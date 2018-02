Avaliação positiva de Lula é maior no Nordeste, diz pesquisa

A avaliação do governo Lula, segundo a Pesquisa CNI/Ibope de junho, continua sendo a mais positiva entre os entrevistados de menor escolaridade e na região Nordeste. Considerando a avaliação da maneira como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva administra o País, a aprovação chega a 92% no Nordeste, acima da média nacional, que é de 80%.

Veja também:

José Serra tem menor índice de rejeição, diz pesquisa

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os entrevistados que cursaram até a quarta série, 77% disseram que o governo é "ótimo" ou "bom", caindo para 66% na opinião dos que cursaram entre a quinta e a oitava série, 64% entre os entrevistados com o ensino médio completo e 60% entre os que têm nível superior de escolaridade. No Nordeste, 78% consideram o governo Lula "ótimo" ou "bom", contra 70% no Norte, 63% no Sudeste e 60% no Sul.

No total nacional, o porcentual de entrevistados que disseram que o governo Lula é "ótimo" ou "bom" subiu de 64%, na pesquisa anterior de março, para 68%, em junho. Já o porcentual dos que consideram o governo "ruim ou péssimo" caiu de 10% para 8% nos últimos três meses.

Segundo a CNI, o saldo atual de 60 pontos - entre os que consideram "ótimo" e "bom" e os que disseram que é ruim ou péssimo - é o terceiro mais alto desde o início da série, em março de 2003, perdendo apenas para setembro de 2008 (61 pontos de saldo) e dezembro de 2008 (67 pontos de saldo).