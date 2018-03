Avaliação positiva de Dilma é maior no NE, diz CNI/Ibope

O desempenho da presidente Dilma se mostrou melhor na periferia e no interior do País, segundo a pesquisa. Em capitais, 63% aprovam a presidente. NE periferia, o porcentual foi de 77% e, no interior, de 74%.

No relatório, a CNI aponta ainda que a queda da popularidade foi maior entre os residentes no Sudeste e os entrevistados com renda familiar mais elevada. A aprovação do modo de governar da presidente não mudou entre os eleitores do Nordeste e entre os brasileiros com renda familiar até um salário mínimo, de acordo com a CNI.