Avaliação do PC do B cria 'elite de indenizados'

As avaliações ideológicas do PC do B que não reconheceram ou minimizaram em documentos oficiais o papel dos camponeses recrutados para a Guerrilha do Araguaia (1972-1975), criaram uma distorção. As indenizações para as vítimas da ditadura beneficiaram apenas a "elite" da guerrilha, os militantes que foram recrutados nas cidades.

Ficaram para os camponeses, sistematicamente tratados pelo PC do B apenas como "apoios", "elementos de massa" ou simplesmente "moradores da região". O grupo dos privilegiados surgiu antes mesmo do benefício ser concedido.

Pedro Pereira de Souza, o Pedro Carretel, foi um dos integrantes mais destacados da guerrilha. Viveu muito mais tempo a aventura da guerrilha que guerrilheiros que entraram para o panteão montado pelo PC do B, como João Amazonas e Criméia de Almeida.

Carretel ganhou fama entre os militares pelo estilo de combatente ousado, que pegou em armas e participou de ações. Ele, no entanto, não ganharia espaço na versão da história apresentada por entidades de esquerda. Nos documentos do PC do B, é descrito como "elemento de massa".

Pedro Carretel combateu os militares durante as três campanhas, mas a família dele não entrou na lista das beneficiadas com indenizações do governo.

CASAL

Em São Domingos vive o casal Adalgisa de Moraes e Frederico Lopes. Os dois atuaram como guerrilheiros. Participaram de todos os encontros na mata.

Frederico foi preso e torturado e ficou com sequelas físicas. Adalgisa que teve a casa e a roça incendiadas pelo Exército.

"Sou mais guerrilheira que a Criméia, que recebeu indenização até para o filho que não tinha nascido", reclama Adalgisa, numa referência a Criméia de Almeida, a Alice, que além de ser indenizada conseguiu incluir na lista dos beneficiários o filho João Carlos, nascido durante a prisão.