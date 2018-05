Avaliação do governo Dilma cai a 32,9%, indica CNT/MDA A avaliação positiva do governo Dilma Rousseff sofreu uma queda em abril, segundo constatou a pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), realizada em parceria com a MDA e divulgada na manhã desta terça-feira, 29. No atual levantamento, a avaliação é positiva para 32,9% dos entrevistados, número que era de 36,4% em fevereiro. A avaliação negativa, por sua vez, subiu de 24,8% em fevereiro para 30,6% dos entrevistados.