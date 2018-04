Auxiliar da prefeita de Ribeirão deixa cargo Dois meses após a posse, a prefeita de Ribeirão Preto, Dárcy Vera (DEM), teve a primeira baixa em sua equipe. O superintendente do Departamento de Água e Esgoto (Daerp), Luiz Joaquim Antunes, anunciou afastamento do cargo por 15 dias - mas não deve retornar ao posto. Ele se afastou para que seja investigada dívida de R$ 54,7 mil em contas de água de empresa em seu nome com o órgão que comandava. Antunes alega que a empresa é de sua irmã.