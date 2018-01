Autor de pedido de impeachment, Reale diz que reunião de Dilma com juristas é 'elogio'

Um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff que foi acolhido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o jurista Miguel Reale Júnior disse que viu como um "elogio" a reunião de 30 juristas contrários ao impedimento com Dilma na manhã desta segunda-feira, 7, no Palácio do Planalto.

"Considerei um elogio esse evento. Ela precisou de 30 juristas para responder a nossa petição", afirmou Reale. Além dele, que foi ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, também assinam o documento o ex-deputado petista Hélio Bicudo e a advogada Janaina Paschoal.

No evento de hoje, que aconteceu no Palácio do Planalto, os juristas pró-governo se revezaram ao microfone argumentando que o presidente da Câmara "não tem idoneidade" para ter deflagrado o processo e que o direito estaria "sendo manipulado".

"Isso é tudo firula. São considerações genéricas", diz Reale.