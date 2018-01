Autonomia do Banco Central não é prioridade, diz Alckmin O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, descartou a autonomia operacional do Banco Central, caso seja eleito. Embora entenda que "teoricamente a medida é acertada", disse nesta segunda-feira que a proposta não faz parte de suas prioridades de governo. "Não vou fazer no início. A prioridade é o crescimento da economia", afirmou, em entrevista em sua residência em São Paulo, no último domingo logo após o jogo da seleção brasileira. Indagado sobre o benefício potencial da autonomia do BC para a redução da taxa de juros, e conseqüentemente para o crescimento econômico, Alckmin reiterou sua opinião. "É (uma medida) mais importante para quem tem menor credibilidade. Como temos (PSDB) histórico de credibilidade fiscal, não tem a mesma importância", disse, fazendo um contraponto entre o governo Lula e o governo tucano. Em seguida, fez uma crítica direta ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O Brasil paga hoje um custo PT", afirmou, referindo-se ao risco Brasil (que mede o grau de confiança dos investidores estrangeiros no País), um dos componentes para a formação da taxa de juros básico da economia. Alckmin admitiu que, embora não pretenda implantar a autonomia operacional do BC, respeitará uma atuação independente da autoridade monetária, como já ocorre na gestão Lula. O governo Lula cogitou em propor ao Congresso a autonomia formal do BC, recuou diante de pressões do PT, e também da crise política, mas, ao conceder o status de ministro ao presidente do BC, Henrique Meirelles, concedeu uma espécie de autonomia informal. Meta da inflação Apesar de insistir na necessidade de um crescimento mais forte da economia, o candidato do PSDB avaliou como "confortável" uma meta de inflação de 4,5% em 2007 e também em 2008. O governo Lula estuda manter a meta do próximo ano também no seguinte. "O controle da inflação é importante. Ninguém quer que a inflação volte", disse, mas alertando que essa preocupação não pode tolher o crescimento. Preocupação O candidato do PSDB disse estar preocupado com as conseqüências das atuais políticas fiscal e cambial no próximo ano. O aumento dos gastos públicos e o real apreciado frente ao dólar norte-americano são, segundo Alckmin, "populismo fiscal e cambial". A crítica, entretanto, não significa mudanças de rota no tripé da economia brasileira, já que ele defende austeridade fiscal, metas de inflação e câmbio flutuante. "Com uma política fiscal de melhor qualidade, podemos ter uma política monetária com juros menores e, assim, melhor taxa de câmbio", afirmou. Nesse sentido, ele entende que um choque de gestão teria um impacto abrangente.