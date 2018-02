Autonomia do Banco Central é 'importantíssima', afirma Dilma

A pré-candidata à Presidência pelo PT Dilma Rousseff disse nesta segunda-feira, 10, que considera "importantíssima" a autonomia do Banco Central. Dilma fez a afirmação ao responder a perguntas de jornalistas sobre entrevista dada hoje pelo pré-candidato do PSDB à Presidência José Serra à rádio CBN no qual ele afirmou que "o BC não é a santa Sé".

Indagada se pretende manter a autonomia do BC, a pré-candidata do PT disse que "acho importantíssima a autonomia operacional que o Banco Central teve no governo do presidente Lula. Sempre tivemos uma relação muito tranquila com o BC".

Dilma também comentou críticas que Serra teria feito a uma suposta lentidão do BC em elevar os juros diante de um aquecimento forte na economia. "É uma coisa muito complicada raciocinar no 'se'. O BC tem registro de cuidado e cautela, o que foi importante na crise. Houve muitos acertos no BC durante a crise; acho muito relativa esta discussão de se fizesse isso ou quando", disse.

Dilma foi indagada também se manteria a atual presidência do Banco Central caso venha a vencer as eleições. "Eu não farei nenhuma declaração sobre presidência do BC ou ministérios. Não é adequado. É como colocar a carroça na frente dos bois e o Brasil tem uma história passada que mostra que isso não dá sorte", afirmou.

Dilma também respondeu às críticas que o governo vem recebendo de "terrorismo eleitoral". "Qualquer ser humano pode raciocinar comigo, eu integrei o governo, coordenei os programas de governo; participei diretamente de todos os grandes projetos do governo Lula, então não há terrorismo nenhum em acharmos que quem representa melhor a continuidade somos nós", afirmou.

Ela concedeu entrevista após participar do seminário "Brazil Infrastructure Summit", no Rio.