Ausências no casamento da filha sinalizam isolamento político de Ciro

Em família. Cerimônia para 1.200 pessoas reuniu parentes e aliados políticos

FORTALEZA - Nem a candidata do PT à Presidência da República e nem o padrinho político, senador Tasso Jereissati (PSDB), foram ao casamento de Lívia, filha do deputado Ciro Gomes (PSB), nesta sexta-feira, 2, à noite, no Iate Clube de Fortaleza. A cerimônia preparada para 1.200 pessoas reuniu parentes, como o irmão governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), candidato à reeleição, e políticos locais como os companheiros de chapa dele, Wellington Landim (vice), e Eunicio Oliveira (Senado), ambos do PMDB.

Convidado para padrinho do casal de noivos, Tasso apenas mandou a mulher dele, Renata Jereissati, representá-lo. Dilma alegou problemas de agenda. Tasso telefonou dias antes avisando que não iria e desejou felicidades à noiva e à mãe dela, senadora Patrícia Saboya (PDT). A ausência do tucano, amigo de Ciro há quase três décadas, sinaliza que o rompimento político e a mágoa de Tasso com os Ferreira Gomes sejam para valer.

Cansado de esperar por uma decisão de Cid sobre uma aliança mesmo que informal com os tucanos para as eleições de outubro, ele optou por lançar Marcos Cals, filho do coronel César Cals, como adversário de Cid. E começou a campanha disparando contra os Ferreira Gomes, chamando-os de "hegemônicos" e "prepotentes". Recém-chegado de uma estada de 30 dias nos Estados Unidos, Ciro ainda tentou restabelecer os laços entre a família e Tasso. Foi pessoalmente ao gabinete do tucano, em Brasília, e o convidou para padrinho do casamento de Lívia, a primogênita dos três filhos que teve com a senadora Patrícia Saboya, também muito próxima de Tasso.

"Ainda é cedo. Lá pelo meio da campanha. Mas queremos trazer é o Lula", respondeu o deputado Eunício Oliveira ao ser perguntado, na festa de casamento, quando Dilma viria ao Ceará. Entre os políticos de projeção nacional, apenas o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG).

A cerimônia civil, realizada por uma juíza de paz, aconteceu ao ar livre. Ciro acompanhou a filha até um altar montado sob uma tenda, próximo ao mar. A mulher dele, a atriz Patrícia Pillar, e o cantor Fagner estavam entre os convidados. O noivo, Jorge Albuquerque Júnior, teve uma queda de pressão arterial. Cid correu até a cozinha em busca de sal para o rapaz. O ritual religioso aconteceu dias antes, na segunda-feira, 28, de forma bem discreta na igreja do Cristo Rei, em Fortaleza. Tasso também não participou.