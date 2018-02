Ausência de Serra em evento do PSDB gera desconforto

O ato é realizado em Poços de Caldas, cidade mineira onde o senador e presidente do PSDB Aécio Neves foi recebido aos gritos por militantes do partido como o futuro candidato tucano à sucessão da presidente Dilma Rousseff. Aécio e Serra disputam a indicação do PSDB para a candidatura tucana em 2014 e recentemente trocaram farpas pela imprensa.

Coube ao governador paulista, Geraldo Alckmin, tentar minimizar a saia-justa com a ausência de Serra. "Eu tomei ontem um café com o Serra e ele me pediu que trouxesse o apoio ao federalismo e à unidade do PSDB no tema", disse Alckmin. Para Aécio, o governador paulista demonstrou o apoio e pediu ao senador "que percorra o País", numa referência à campanha do próximo ano.

O ato político comemora ainda os 30 anos da "Declaração de Poços de Caldas", apontada como o primeiro documento público do Movimento das Diretas Já, divulgado em 19 de novembro de 1983 na cidade mineira pelos então governadores Tancredo Neves, de Minas Gerais, avô de Aécio, e Franco Montoro, de São Paulo. Na abertura do ato, a cantora Fafá de Belém entoou, assim como fazia no movimento, o hino nacional. especiais)