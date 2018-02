Ausência de Serra e Marina frustra secretários de saúde O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Antonio Carlos Figueiredo Nardi, considerou "frustrantes" as ausências dos pré-candidatos à Presidência da República Marina Silva (PV) e José Serra (PSDB) ao 26º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que começou ontem e prossegue até sexta-feira em Gramado, no Rio Grande do Sul.