Aumento dos salários dos ministros do STF chega à Câmara Chegou nesta sexta-feira à Câmara o projeto de lei que aumenta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de R$ 24.500 para R$ 25.625 a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Na justificativa que acompanha o projeto, a presidente do Supremo, ministra Ellen Gracie, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (STF), ministro Marco Aurélio, afirmam que a proposta levou em conta a taxa de inflação projetada para 2006, ou seja, 5% (IPCA-E). Projeto no mesmo sentido e com o mesmo percentual de reajuste da Procuradoria Geral da República deverá chegar ainda hoje à Câmara. O aumento salarial fixado para os ministros do Supremo e para o procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, tem efeito cascata nos demais escalões do Judiciário e do Ministério Público. O impacto sobre os cofres públicos do reajuste de 5% no Judiciário será de R$ 105 milhões e sobre o do Ministério Público, de R$ 26,6 milhões. O salário inicial de um juiz ou um procurador passará de R$ 19.955,40 para R$ 20.953,17, por exemplo. A pauta da Câmara está trancada por quatro medidas provisórias. Na próxima semana, haverá um esforço concentrado para votar todas elas e vários projetos que aguardam deliberação.