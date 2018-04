Aumento de verba depende do orçamento, diz Maia O presidente da Câmara, Marco Maia, disse hoje que o aumento da verba de gabinete dos deputados de R$ 60 mil mensais para R$ 80 mil vai depender do orçamento que deve ser aprovado na quinta-feira. Segundo ele, o aumento para ser autorizado depende apenas de um ato da mesa diretora da Câmara, sem necessidade de aprovação do plenário da Casa. "É importante lembrar que os funcionários pagos com essa verba estão sem reajuste há cinco anos", afirmou Maia. "Mas essa decisão (de reajustar ou não) ainda não está tomada", ressaltou.