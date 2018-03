Aumentam casos de suicídio entre índios Os casos de suicídio entre os índios guaranis de Mato Grosso do Sul continuam aumentando. De acordo com balanço divulgado ontem pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), foram registrados 34 suicídios em 2008, o que representa um aumento de 50% em relação aos 22 casos de 2007. A falta de terra e o confinamento em pequenas aldeias são as principais causas dos suicídios, ocorridos principalmente entre jovens, segundo o Cimi.