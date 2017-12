Aumenta número de estabelecimentos de saúde no Brasil O número de estabelecimentos de saúde no País cresceu 17,8% de 2002 a 2005, passando de 65.343 para 77.004, segundo mostra pesquisa divulgada na manhã desta quarta pelo IBGE. Segundo as Estatísticas da Saúde Assistência Médico-Sanitária (AMS) relativa a 2005, não havia unidades de saúde em 146 cidades brasileiras em 2002 e, em 2005, apenas seis dos 5.564 municípios brasileiros não possuíam este tipo de estabelecimento. Quatro desses seis municípios estão no Piauí (Coivaras, Curralinhos, Lagoa do Piauí e Miguel Leão); um está no Maranhão (Sucupira do Riachão) e o outro em Rondônia (Rio Crespo). Nesse mesmo período, segundo o IBGE, a terceirização neste setor cresceu em todas as regiões, principalmente no Nordeste. A pesquisa revela ainda que existem 2,9 postos médicos para cada mil habitantes no País. A AMS 2005 investigou todos os estabelecimentos de saúde existentes no Brasil, públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos, em regime ambulatorial ou de internação.