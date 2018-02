Aumenta fiscalização sobre deputados do RS Resolução da Mesa Diretora da Assembléia gaúcha vai ampliar o controle sobre as contas e práticas dos deputados. Eles terão de informar, por exemplo, na requisição de postagem o conteúdo das correspondências e estão proibidos de mandar envelopes com mais de 20 gramas que não contenham material relativo às atividades institucionais. A maior parte das propostas não entra em vigor imediatamente porque depende de aprovação do plenário, que volta a se reunir em fevereiro.