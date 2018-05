Áudio vazado de Temer é 'imprevidente, mas premonitório', diz líder do PSDB

BRASÍLIA - O líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima (PB), afirmou na tarde desta segunda-feira, 11, que o áudio vazado do vice-presidente Michel Temer é "imprevidente, mas premonitório". Para o tucano, ele antecipa um resultado e serve para trazer tranquilidade.

Na conversa endereçada a alguns deputados, Temer fala como se o impeachment da presidente Dilma Rousseff tivesse sido aprovado pela Câmara - o que está previsto para ocorrer apenas no próximo fim de semana - e afirma ser necessário fazer uma "reunificação" do País. A assessoria de Temer informou que o envio do áudio foi "acidental".

"A fala serve para trazer tranquilidade. Vai dar obviamente base e munição para os que fazem o discurso de que ele (Temer) é conspirador", disse Cássio. Para ele, contudo, a instabilidade já está posta no País e as declarações servem mais para tranquilizar em meio a grandes incertezas.

O senador da oposição Alvaro Dias (PV-PR) disse que o vice-presidente já está "ensaiando" assumir o Palácio do Planalto, dando como "favas contadas" o impeachment de Dilma.