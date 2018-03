Áudio da Delta mostra como obter obra pública

Divulgado pelo site de notícias políticas QuidNovi, o áudio foi gravado em dezembro de 2008 pelo empresário Carlos Pacheco, ex-sócio e hoje desafeto de Cavendish, dono da empreiteira. Aparentando mostrar poder e prestígio político, o dono da Delta diz que "até por R$ 6 milhões" ele consegue se aproximar de um senador para inserir a empresa em grandes obras federais. "Ó! Nem precisa tanto dinheiro não... eu sou muito competente nisso... senador fulano de tal, se (me) convidar, eu boto o dinheiro na tua mão", explicou.

Apontada como pivô do esquema criminoso comandado pelo bicheiro Carlos Ramos, o Carlinhos Cachoeira, preso pela Operação Monte Carlo, a Delta era dirigida na região Centro-Oeste pelo executivo Cláudio Abreu, indiciado como um dos principais operadores do esquema.

Maior empreiteira do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Delta Construções S.A teria negociado facilidades em contratos diretamente com a cúpula do Governo do Distrito Federal (GDF), em troca de favores de campanha eleitoral, como indicam grampos da Polícia Federal.

Em conversas gravadas na Operação Monte Carlo, aliados do contraventor Carlinhos Cachoeira - acusado de comandar uma rede de jogos ilegais no País - revelam que a diretoria da empresa no Rio ''cobrava a fatura'' de doações eleitorais ao pressionar o Palácio do Buriti por nomeações e a liberação de verbas.

Em 2010, a Delta consta como doadora de R$ 2,3 milhões apenas a comitês partidários no País. Do total, R$ 1,1 milhão foi destinado ao Comitê Nacional do PT e o restante ao PMDB. Não consta na prestação de contas do governador do Distrito Federal eleito, Agnelo Queiroz (PT), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), doação da construtora. Agnelo e a empresa negam a existência de qualquer doação e pressão da empreiteira.

Em nota divulgada nesta segunda à imprensa, o empresário Fernando Cavendish diz que o áudio foi gravado clandestinamente e não expressa a sua opinião. As palavras segundo ele, "foram pronunciadas em tom de bravata em meio a uma discussão entre ex-sócios que, desde então, se enfrentam na Justiça".

Ainda conforme a nota, o trecho divulgado no site é parte editada de uma longa discussão entre os controladores das duas empresas, a Delta e a Sygma, que discutiam os termos de uma dissociação. "O áudio não representa o que a Delta e seus controladores pensam", afirma.