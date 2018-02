Audiências da CPMF na CCJ começam na próxima terça Em reunião hoje, os líderes dos partidos da oposição e do governo no Senado fecharam um acordo sobre o cronograma de votação da emenda que prorroga até 2011 a vigência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A próxima semana será dedicada, a partir de terça-feira, a audiências públicas sobre o tema, com participação de ministros e de representantes da sociedade civil contrários e favoráveis à CPMF. A semana de 5 de novembro a 9 de novembro será dedicada a votações na CCJ. A líder do PT no Senado, Ideli Salvatti (SC), saiu otimista do encontro de líderes e disse que o clima em relação à aprovação da CPMF "melhorou muito" no Senado. "O ambiente melhorou bastante na própria base aliada em torno da prorrogação da CPMF", relatou a senadora. A reunião foi no gabinete do líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR). Além dos líderes, estava presente o presidente da CCJ, senador Marco Maciel.