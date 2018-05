Audiência superou a do primeiro confronto Normalmente aquém dos 2 pontos de audiência na faixa das 22h até 0h45 de uma quinta-feira, a TV Bandeirantes registrou ontem 4 pontos de média no horário, segundo dados preliminares do Ibope na Grande São Paulo. Cada ponto representa 56 mil domicílios na região. O pico de audiência foi de 6,3 pontos. O patamar também supera em 1/3 o resultado do primeiro confronto promovido entre os prefeituráveis de São Paulo pela Band, em agosto, quando a soma final do Ibope foi de 3 pontos. Marcado para ter início no horário previsto para o fim da principal novela da Globo, o debate da Band não conseguiu escapar totalmente da concorrência de A Favorita, que ontem foi espichada até as 22h30. A Bandeirantes só chega a 4 pontos na faixa das 22h às segundas-feiras, quando vai ao ar o CQC, programa de humor que muito se abastece dos episódios políticos.