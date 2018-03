Audiência para ouvir Ezequiel sobre Lupi é cancelada A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara cancelou audiência pública que seria realizada hoje com o ex-secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, Ezequiel Nascimento, sobre denúncias contra o ministro Carlos Lupi. Ezequiel informou à comissão que não poderia ir. O objetivo da audiência era esclarecer a utilização de um avião King-Air, pelo Lupi, em viagem ao Maranhão, há dois anos.