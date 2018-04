Audiência chegou a 6,2 pontos, informa rede A TV Bandeirantes registrou ontem 6,2 pontos de média no horário em que foi transmitido o debate entre os candidatos Gilberto Kassab e Marta Suplicy, das 20h50 às 22h50. O pico chegou a 9,3 pontos. Os dados, preliminares, são medidos pelo Ibope na Grande São Paulo. Cada ponto de audiência representa 56 mil domicílios na região. A audiência registrada ontem é o triplo da média do horário, segundo o Ibope. No debate que a Bandeirantes promoveu em 11 de setembro, uma quinta-feira, ainda no primeiro turno, a média chegou a 4 pontos e o pico, a 6,3 pontos.