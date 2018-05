Audiência chegou a 17 pontos em SP, informa rede A TV Record registrou ontem 12 pontos de média no horário em que foi transmitido o debate, entre 20h30 e 23h04. No mesmo horário, na semana passada, o canal registrou 10 pontos. Os dados, preliminares, são medidos pelo Ibope na Grande São Paulo e foram divulgados pela própria rede. O pico chegou a 17 pontos. Cada ponto de audiência representa 56 mil domicílios na região. No último debate, promovido pela Band no dia 11 de setembro, entre 22h e 0h45, a média chegou a 4 pontos, segundo os dados do Ibope. O pico de audiência foi de 6,3 pontos. O patamar também superou em 1/3 o resultado do primeiro confronto promovido entre os prefeituráveis de São Paulo, na própria Band, em agosto, quando a soma final do Ibope foi de 3 pontos. Na quinta, é a vez de a Globo promover o seu debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo.