Atual e ex-mulher de Valério disputam fazenda

Foi da Fazenda Santa Clara que Marcos Valério saiu no último dia 15 para se apresentar na sede da Polícia Federal na capital mineira. Conforme divulgou o jornal O Tempo, de Belo Horizonte, na manhã de sábado Renilda teria ido ao local reivindicar a posse da propriedade. Neste domingo, 24, o capitão Wener Pimenta, do 25º Batalhão da PM, confirmou que, apesar de Aline alegar que vive com Valério há cerca de cinco meses na fazenda, Renilda se apresentou como a responsável por gerenciar os bens da família enquanto o empresário está na prisão.

Valério teria relacionamento com Aline há aproximadamente um ano, mas não se divorciou de Renilda, que vive em uma confortável casa da família no bairro São Luiz, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A fazenda teria sido arrendada de Benito Porcaro Filho mesmo após a Justiça determinar o bloqueio de bens do empresário. "A Renilda apresentou a certidão de casamento com ele (Valério) e disse que não estão legalmente separados", contou o capitão Pimenta.

O oficial disse que a ocorrência registrada no sábado não detalha como os objetos de Aline foram retirados da fazenda, mas confirmou que ela aguardou na viatura enquanto Renilda tirava os pertences da jovem da casa e que os policiais que atenderam à ocorrência orientaram a estudante a procurar a Justiça. "Não houve nenhum tipo de agressão", observou o militar, que não soube informar o local para onde a jovem teria ido após ser expulsa da fazenda. Aline teria firmado um "contrato" com Valério e alegou que estava vivendo na propriedade a pedido do próprio namorado.

Atualmente, o empresário se encontra no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF), por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa.