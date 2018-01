Autuações na Operação Lava Jato somam R$ 12,8 bilhões, diz Receita

BRASÍLIA - As autuações da Receita Federal decorrentes da Lava Jato totalizam R$ 12,826 bilhões desde o início da operação, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 18, pelo órgão. Somente no primeiro semestre de 2017, o montante foi de R$ 2,721 bilhões.

No total, foram feitos 1.905 procedimentos de fiscalização no âmbito da Lava Jato, 383 concluídos em 2017. Outras 1.004 fiscalizações estão em andamento. “Nossa expectativa é superar até o fim do ano os R$ 15 bilhões em lançamentos na Lava Jato”, afirmou o subsecretário de Fiscalização da Receita, Iagaro Martins.

O Fisco também lançou R$ 158 milhões relativos à Operação Zelotes. A Receita Federal também está pedindo a anulação de julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) em que há suspeita de pagamento de propina em troca de decisões.

O valor total de autuações no primeiro semestre deste ano soma R$ 73,636 bilhões. O valor é 12,6% maior do que o lançado pelo fisco no mesmo período do ano passado. Foram 201.692 procedimentos de janeiro a junho, um crescimento de 14,8%. Os grandes contribuintes responderam por 75,1% das autuações e 61% do valor. Para esse grupo, os lançamentos somaram R$ 55,284 bilhões no primeiro semestre, alta de 13,2% na comparação com 2016.