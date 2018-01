Atropelamento mata três crianças em BH Três crianças morreram atropeladas, na madrugada de ontem, por um automóvel que trafegava acima da velocidade permitida no quilômetro 19 da MG-10, rodovia que liga Belo Horizonte ao Aeroporto Internacional de Confins, em Vespasiano, região metropolitana da capital. Salatiel, de sete anos, Bruna, de cinco, e Drucila Oliveira Souza, de seis anos, haviam acabado de descer de um ônibus em companhia da mãe, Ivanir de Oliveira Souza, e de um irmão, Daniel, de 12 anos. Segundo testemunhas, o grupo, que retornava de um espetáculo de fogos de artifício para comemoração da passagem de ano, na Zona Norte, atravessava a rodovia quando foi colhido pelo Fiat Uno de placas GTF-6503, dirigido pelo engenheiro Marco Antônio Ribeiro, de 51 anos. Marco Antônio excedia o limite de 40 quilômetros por hora, fixado para o trecho. As três crianças morreram na hora, enquanto a mãe sofreu pequenas escoriações e Daniel saiu ileso. O motorista do Uno estava em companhia da mulher, Belquize de Castro Ribeiro, de 51 anos, e voltava de um restaurante onde passara o réveillon. Ele prestou socorro, mas, diante das suspeitas de excesso de velocidade e de embriaguez, foi conduzido à Delegacia de Vespasiano. Segundo o delegado Wellington Sproviani, como a viatura da Polícia Militar que atendeu à ocorrência não possuía bafômetro, não pode ser constado se Marco Antônio estava embriagado. O delegado informou, porém, que a admissão de motorista de que estava a 70 km/h foi suficiente para indiciá-lo. A perícia feita no carro, para detectar a real velocidade, e os exames a que o motorista se submeteu no IML, cujos resultados devem sair nos próximos dias, poderão representar agravantes, mas o crime de Marco Antônio já foi definido pelo policial. "O acidente foi circunstancial, mas ele deverá responder na Justiça por triplo homicídio culposo, ou seja, sem intenção", disse. Apesar disso, a responsabilidade pelo atropelamento poderá não se restringir apenas ao motorista. Moradores das imediações da estrada denunciaram falta iluminação pública no local. Há poucos meses, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) também teria retirado um redutor de velocidade do local - o que justificava o limite de 40 km/h não respeitado por Marco Antônio.