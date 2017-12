Atraso na votação do orçamento prejudica projetos e estatais, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, enfatizou nesta quinta-feira, em entrevista à Agência Estado, que a votação do Orçamento Geral da União para 2006 é urgente, ponderando que projetos governamentais e investimentos das empresas estatais estão sendo prejudicados. "Já estamos no final do quadrimestre e o projeto ainda não foi aprovado, prejudicando o andamento dos projetos", afirmou, lembrando que esta é a segunda vez, em período recente, que ocorre esse atraso na votação do Orçamento. Segundo o ministro da Fazenda, também os investimentos das empresas estatais estão sendo prejudicados. "Corre o risco de as empresas estatais ficarem sem investimentos", afirmou o ministro. Segundo ele, é a mesma coisa que "amarrar as mãos da Petrobras, cujos investimentos beneficiam muitos Estados e setores produtivos". Ele disse que a medida provisória editada na última quarta-feira pelo governo, abrindo crédito extraordinário no valor de R$1,775 bilhão para 10 ministérios e a Presidência da República, "é um paliativo, uma medida emergencial".