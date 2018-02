Atos derrubam índices de Cabral RIO - A passeata de 20 de junho de 2013, dia seguinte à revogação do aumento do ônibus pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB), entrou para a história da cidade ao lado de manifestações contra a ditadura militar e pelas Diretas-Já. Pelo menos 300 mil pessoas saíram da Candelária, no centro, em direção à sede da prefeitura - os organizadores falaram em 1 milhão de participantes.