Ator José de Abreu reage com cuspe a provocação em restaurante

O ator José de Abreu protagonizou uma discussão política na noite da última sexta-feira em um restaurante paulistano. Declaradamente petista, Abreu foi reconhecido e provocado por um casal de frequentadores do local, ao que respondeu com uma cusparada no rosto de cada um.

O conflito começou quando o cliente se dirigiu ao ator e disse: "Vota no PT e vem comer no japonês!". Abreu levanta da sua mesa e, com um tom de voz alterado, discute com o homem o chamando de 'coxinha', conforme mostra vídeo abaixo.

Ao ser acusado pelo casal de utilizar da Lei Rouanet, José de Abreu se irrita e cospe no rosto do cliente e da mulher que o acompanhava. Em seguida, sai do restaurante.

Em sua conta oficial no Twitter, o ator defendeu a sua atitude.