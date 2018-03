Ator e xarás de Dantas sofrem por ter nome do banqueiro

Quem assina ‘Daniel Dantas’ sofre. Nas duas últimas semanas, desde que o dono do banco Opportunity foi indiciado pela barulhenta Operação Satiagraha da Polícia Federal, os xarás de nome e sobrenome do banqueiro passaram a ser alvo de piada, confusão e até constrangimentos internacionais. O mais famoso homônimo de Daniel Dantas, o ator da Globo, teve suas fotos estampadas em dois jornais, Diário do Sul Bahia e o italiano La Stampa, confundido com o investigado. Por esses contratempos, o artista e outros ‘Daniéis Dantas’ sentem estar com o nome sujo na praça. "Quero meu nome de volta", reclama o ator de Ciranda de Pedra, da Globo. Leia a íntegra da reportagem na edição desta quarta-feira, 24, do JT. "Quando a história começou a ter repercussão, sabia que ia ter brincadeirinha dos amigos, no Casseta e Planeta, mas não imaginava sofrer esse tipo de confusão." É tanta dor de cabeça que ele está preparando um ação judicial contra os jornais pelo erro. Como trabalha com sua imagem, o ator acredita que a falha dos meios de comunicação pode criar uma visão negativa sobre ele, que deveria recair apenas sobre o vilão que interpreta na novela das seis, Natércio Prado - esse sim, um homem rico, ambicioso e com a integridade em questão. Para quem vive fora dos holofotes, ser confundido com o homem que está sendo investigado no mesmo balaio de gatos que tem o ex-prefeito Celso Pitta e o investidor Naji Nahas incomoda menos, mas incomoda. "Trabalho com prestação de serviços e levo meu nome e sobrenome no cartão de visitas, aí pega muito mal", conta Daniel Dantas, de 32 anos, eletricista de Sorocaba, no interior de São Paulo