Ato sobre Golpe de 1964 termina em conflito com a PM Com maioria de estudantes, um ato de "descomemoração" dos 50 anos do golpe militar no País convocado por centrais sindicais, movimentos sociais e partidos políticos reuniu cerca de 400 pessoas no centro do Rio, no fim da tarde de hoje, e terminou em conflito com a PM. Acompanhados por mais de 50 policiais, elas caminharam pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia, repisando o trajeto das manifestações de resistência nos anos 60, 70 e 80. Em frente ao Clube Militar, houve o embate com a PM. Manifestantes jogaram tinta vermelha nos policiais, simbolizando sangue, e eles responderam com bombas de efeito moral. Até as 19 horas não havia registro de nenhum ferido nem preso.