Ato secreto 'infiltra' assessor no Conselho de Ética

O pastor evangélico Nilis Castberg foi nomeado em 23 de novembro de 2005 como assistente parlamentar do Conselho de Ética com salário de R$ 2,3 mil. O ato só foi tornado público três anos e meio depois, através de um arquivo criado no dia 14 de maio passado, mas com a data original da nomeação (2005). O documento é assinado pelo então diretor-geral, Agaciel Maia.

Em entrevista gravada ao jornal O Estado de S. Paulo, concedida na tarde de sexta-feira, Castberg contou que trabalhou um ano e meio no Conselho de Ética. ?O senador me disse: ?Você tem que trabalhar no conselho, onde estão contratando?. Foi um período em que o conselho esteve muito tumultuado, naquele tempo dos sanguessugas?, disse. ?Eu fazia de tudo, carregava papel, dava assistência ao pessoal, essas coisas?. Castberg afirmou que sua presença no conselho não redundou em nenhum tipo de informação privilegiada para favorecer Malta. ?Eu não tinha informações. Só dava suporte. Carregava documento, como um serviçal?, afirmou ele.

À época, Malta sofreu um processo no Conselho de Ética para investigar seu suposto envolvimento na Máfia dos Sanguessugas, esquema de venda de ambulâncias superfaturadas às prefeituras com emendas parlamentares para favorecer a empresa Planam, do empresário Luiz Antônio Vedoin. Em agosto de 2006, foi aberto um processo contra Malta sob a acusação de que recebera um carro da Planam para viajar com sua banda gospel ?Tempero do Mundo? em troca da promessa de apresentar uma emenda no valor de R$ 1 milhão a favor da empresa. O senador sempre negou envolvimento com a chamada máfia das ambulâncias.

O senador Demostenes Torres (DEM-GO) foi o relator do processo contra Malta no Conselho de Ética. Apresentou um relatório absolvendo o colega sob o argumento de que havia ausência de provas. O texto foi aprovado por unanimidade pelos senadores. Agora, três anos depois, Demostenes considera um ?absurdo? a presença de um suplente de Magno Malta como assessor secreto do Conselho de Ética. ?Isso é inaceitável, é grave, é aético. Não acredito que isso tenha afetado o resultado final, mas é um absurdo que um investigado tenha um assessor dentro do órgão?, afirmou. A reportagem tentou falar com o senador, mas nem com a ajuda do gabinete isso foi possível. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.