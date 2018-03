Ato reúne Lula e Marta para alavancar Haddad O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a senadora Marta Suplicy aparecerão neste sábado ao lado do pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. O trio participará da inauguração de um Centro Educacional Unificado (CEU) em São Bernardo do Campo a convite do prefeito, Luiz Marinho (PT).