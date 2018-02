Ato perto da Fonte Nova reuniu 20 mil pessoas Um grande protesto no centro de Salvador marcou as manifestações de junho de 2013 na Bahia. No dia 20, enquanto Uruguai e Nigéria se enfrentavam na Arena Fonte Nova pela Copa das Confederações, cerca de 20 mil pessoas – que protestavam contra a tarifa de transporte público, os maus serviços na saúde, educação e segurança e a corrupção – entraram em confronto com a Polícia Militar, nos arredores do estádio.