Ato marca enterro de líder do MST morto por seguranças

Um ato público programado para esta tarde na fazenda Syngenta vai marcar o enterro do líder do MST, morto durante um confronto no domingo à tarde com seguranças contratados pela multinacional - confronto que resultou em dois mortes e oito feridos. Valmir Motta de Oliveira, 32 anos, líder sem-terra, foi morto com dois tiros, um no abdômen e outro na perna. Valmir, que era conhecido por Keno, era uma das principais lideranças do MST no Oeste do Paraná e liderou a ocupação pela manhã na fazenda. O segurança morto, Fábio Ferreira, 25 anos, levou um tiro na cabeça. O confronto, de acordo com a Polícia Militar, aconteceu por volta das 13h30 em frente ao portão de entrada da fazenda. O confronto aconteceu durante tentativa dos seguranças da propriedade de retomarem o local, que havia sido invadido por cerca de 200 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da Via Campesina. De acordo com a Polícia Militar de Cascavel, outras oito pessoas ficaram feridas. O governo do Estado enviou dois representantes das Polícias Militar e Civil para acompanhar as investigações. O comandante do Policiamento do Interior do Paraná, coronel Celso Mello, garantiu em entrevista esta manhã que todos os envolvidos, incluindo sem-terra e seguranças, serão responsabilizados pelos crimes cometidos no último domingo. A polícia redobrou a segurança na fazenda e região para evitar novo confronto.